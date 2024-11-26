報告：香港逾9千人被囚 未審先囚人數創10年新高

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（中央社記者謝怡璇台北26日電）港人組織香港人權資訊中心發表報告，指在香港國安法實施後，香港在囚人數增至9280人，未審先囚人數佔38%，創10年新高。陸委會於臉書引述該報告表示，香港人權保障出現系統性危機。

香港人權資訊中心7日發表「香港酷刑和不人道處遇報告」，提到自2020年香港國安法實施及2021年選舉制度變更後，防止酷刑和不人道對待的保障措施被削弱，存在警察濫權、審前拘留、監獄內的濫權及虐待、失效及欠缺獨立的申訴機制等問題。

據報告統計，2019年反送中運動後，港人在囚人數自2020年至2024年上半年從6902人增至9280人，增加約1/3。其中，2014年至2024年上半年，未審先囚人數占整體在囚人數比例由18%增至38%，創10年新高。

截至今年9月17日，因香港國安法被捕人士中高達69%被拒絕保釋。而截至2023年底，有34人在審前遭拘留超過1千天，其中包括香港民主派47人案的被告。

香港人權資訊中心發言人表示，在香港國安法實施後，香港政府一直向國際社會和大眾宣稱香港仍是自由、尊重人權和具有良好法治的城市。但現實中，香港政府拒絕履行「禁止酷刑公約」下的責任，逾期提交報告將近5年，意圖規避聯合國人權機制的監督。

香港人權資訊中心發言人表示，報告所載述的嚴重個案，很多都是因為運氣和特定情況下才遭揭發，並呼籲急需保存和強化香港公民社會和推動政府建立獨立的申訴機制。

陸委會25日晚間於臉書引用該報告製圖彙整，提到香港人權狀況嚴峻，且無獨立申訴機制，凸顯香港面臨人權保障的系統性危機。

據香港人權資訊中心官網介紹，該組織於2022年成立，由一群專注法律及政策研究的香港人權工作者組成，以國際人權法和標準，捍衛香港人權和自由。（編輯：廖文綺）1131126