中國高層訪俄 協商推動北極航道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）據中國交通運輸部網站消息，中國交通運輸部部長劉偉24至25日赴俄羅斯出席中俄總理定期會晤委員會北極航道合作分委會第一次會議。劉偉說，這是兩國推動北極航道合作開發的重要平台，願一起提升北極航運競爭力，攜手保障北極航行安全。

中國2018年發布「北極政策報告」，自稱「近北極國家」。華爾街日報指出，俄羅斯長年一直在防中國染指北極，但是因俄烏戰爭遭到西方國家孤立後，俄國尋求中國協助從北冰洋海運輸出石油，此一轉向對中國經略北極而言極具意義。

此前中國國務院總理李強8月21日在俄羅斯與俄總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）共同主持中俄總理第29次定期會晤。

根據雙方簽署的聯合公報，中俄決定擴大北極互利合作，在北極航道分委會框架內，開展務實對話，在航運開發等方面，加強合作，推動發揮北極航道在國際海運中的作用。

中國交通運輸部網站微信公眾號26日晚間消息，劉偉與北極航道分委會俄方主席、原子能集團總經理利哈喬夫舉行會談，並進行工作訪問。

劉偉指出，本次會議雙方就北極航道分委會機制架構、合作目標等達成一系列重要共識，取得了豐碩成果。中方願同俄方一道，充分發揮機制作用，提升北極航運競爭力，攜手保障北極航行安全，推動極地船舶建造取得新進展，以實際行動落實兩國領導人共識。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據俄羅斯衛星通訊社報導，利哈喬夫對劉偉一行表示歡迎。他指出，在俄中兩國建交75週年之際，成立北極航道分委會具有歷史意義。原子能集團願與中國交通運輸部不斷深化北極航道航運、安全和極地船舶技術等各領域合作，積極推動俄中北極航道合作再上新台階。

會議聽取了北極航道分委會下設的航運開發、航行安全、極地船舶建造和技術三個工作組的彙報，通過了北極航道分委會條例，簽署了會議紀要，明確了相關共識和2025年重點工作。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1131128