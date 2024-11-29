路透：中共黨媒高層董郁玉被控間謀罪今將判決

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（中央社台北29日電）路透社今天報導，北京法院今天將對中共黨媒光明日報評論部副主任董郁玉被控間謀罪一案作出判決。董郁玉於2022年與一名日本外交官午膳期間被警方拘留，去年經過了閉門審訊，一直被關押至今。

去年華爾街日報引述董郁玉家人的聲明，指董郁玉因為與日本和美國的外交及學術界人士交往而面臨間諜指控。

路透社今天報導，據一直主張釋放董郁玉的美國記者團體表示，北京法院今天會就董郁玉一案作出判決。

據美國國家新聞俱樂部（U.S. National Press Club）的聲明，62歲的董郁玉於2022年2月與一名日本外交官午膳期間被警方拘留。自從他於去年7月接受過一次閉門審訊後，便一直被拘留在北京的監獄。

報導表示，董郁玉常規性地與各國大使館的外交官及記者有個人交流。2022年他被拘留時，該名日本外交官也被拘留數小時，其後在日本外交部投訴後獲釋。

中國外交部發言人當時表示，該名日本外交官在中國從事「與其身分不符」的活動。

據董郁玉家人此前發布的聲明，董郁玉曾獲頒哈佛大學尼曼新聞獎學金（Nieman journalism fellowship），也是日本慶應義塾大學（Keio University）的訪問學者及北海道大學（Hokkaido University）的訪問教授。

董郁玉在北京大學法律學院畢業後，於1987年加入光明日報。他曾在中國媒體及自由派學術期刊發表有關法律改革及社會議題的文章，及共同編輯提倡中國法治的書。他的文章提倡溫和改革，同時避免直接批評中國國家主席習近平。

董的家人最初對他被拘留的消息保密，希望他不會被起訴。

多個提倡新聞自由的非政府組織要求釋放董郁玉，並曾有逾700名媒體人及學術界人士等在網路上聯署要求釋放他。

尼曼新聞獎學金的負責人李平斯基（Ann Marie Lipinski）表示，董郁玉是一名很有才華的記者及作者，他的作品在國內外受到同行尊重，很多人都希望他可以被釋放及回到家人身邊。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131129