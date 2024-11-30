中共黨媒主筆董郁玉因間諜案被判囚7年 家人：中國司法系統破產

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（中央社台北30日電）中共黨媒光明日報評論部副主任董郁玉被控涉嫌從事間諜活動而獲刑。他的家人發表聲明抨擊法院在沒有證據情況下判處董郁玉7年徒刑，形同「向世界宣告了中國司法系統的破產」。

北京第二中級人民法院昨天以涉嫌從事「間諜」活動為由，判處董郁玉7年有期徒刑。美國之音今天報導，法院宣判後，董郁玉的家人在給媒體的英文聲明中表示，「今天的判決不僅對郁玉及其家人，而且對每一位有自由思想的中國記者和每一位致力於與世界友好交往的普通中國人來說都是嚴重不公正的」。

董郁玉家人指出，判決書特別提到董郁玉與前日本駐中大使垂秀夫及現任日本駐上海總領事岡田勝的接觸，並將此視為他與間諜組織特工會面的證據。

聲明說，法院在庭上宣讀了判決書，但並未提供給董郁玉的律師和家人。

董郁玉的家人表示，中國政府公開將外國大使館視為間諜組織並指控日本大使及其他外交官為間諜，讓人感到震驚。聲明還說，法院在沒有證據的情況下判處董郁玉7年徒刑，形同「向世界宣告了中國司法系統的破產」。

報導提到，62歲的董郁玉被捕前曾任黨媒光明日報評論部副主任。作為工作的一部份，董郁玉經常與外國外交官和媒體記者見面。2022年2月，董郁玉在北京一家飯店與日本外交官共進午餐時遭警方拘留，隨後被以間諜罪起訴。

北京法院去年7月起對董郁玉案進行閉門庭審，報導稱董郁玉一直被關押在北京一所監獄等待裁決。

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雪梨科技大學中國學副教授馮崇義接受美國之音專訪時分析，相較與外國人士頻繁交往，董郁玉的文章才是當局盯上他的主要原因。

馮崇義分析說，「董郁玉所服務的『光明日報』是針對知識分子的，言論空間原來是相對寬鬆一點。身為評論部副主任，除了審稿、發稿外，還應該負責寫社論。應該是言論空間改變了，他的觀點不能見容於當局」。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1131130