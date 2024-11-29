共軍聯合戰備演巡 陸委會：中共是麻煩製造者

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（中央社記者李雅雯台北29日電）陸委會表示，共軍28日對台執行「聯合戰備演巡」，今天又有共機、俄國戰機闖入韓國航空識別區，證明中共是台海不穩定根源，更是亞太區域麻煩製造者，政府表達嚴厲譴責。

大陸委員會（陸委會）29日晚透過書面表示，共軍28日晚間執行「聯合戰備警巡」，持續對台軍事脅迫；今天則有共機、俄羅斯戰機共計11架闖入韓國航空識別區，引發韓國空軍緊急升空攔截。

陸委會批評，這些事件證明中共不僅是台海不穩定根源，更是亞太區域麻煩製造者，對於中國大陸、俄羅斯任意破壞區域和平穩定的不負責任行為，政府表達嚴厲譴責。

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國防部昨天透過新聞稿表示，從28日晚6時20分起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部表示，29日上午9時35分至下午1時53分期間，5架中國大陸軍機和6架俄羅斯軍機相繼進入韓國東部和南部海域的防空識別區後離開，未侵犯韓國領空。（編輯：楊昇儒）1131129