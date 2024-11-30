深圳日童遇刺身亡 中國警方依殺人正式逮捕犯嫌

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（中央社台北30日電）據日媒報導，中國廣東省深圳市9月18日發生的10歲日籍男童遇刺身亡案，多名日中關係消息人士今天透露，中國警方以涉嫌殺人為由，正式逮捕了在案發現場抓獲的40多歲中國籍男子。

日媒共同社今天發自廣州的消息並指出，預計中方今後將朝起訴推進相關程序。中方迄今未公布犯嫌的作案動機等案件背景因素。

至截稿，針對這起疑似仇日引發的報復社會攻擊事件，深圳警方尚未通報犯嫌被正式逮捕。中國官方在案發後堅稱中國沒有仇日教育。

該案發生9月18日早晨，就讀深圳日本人學校的日籍男童在上學途中遇刺，隔日淩晨不治。有意見認為當天是「九一八事變」93週年，反日情緒高漲，是針對日本人的犯罪。中國有關部門則稱是「偶發個案」。

讀賣新聞10月18日報導引述知情人士透露，這名犯案男子因為求職進展不順利，心生不滿。「這名男子認為，如果他做了一件大事，就會引起關注；如果他刺傷日本人，就會引起很大的反響，同時會有一些人支持他」。而深圳日本人學校是該男子在網路上找到的。

相隔4年半，中國今天起恢復對日本人短期入境免簽證的措施，最長允許停留30天。

共同社報導說，中國國內經濟減速，希望此舉促進與日本的經濟交流和貿易。然而由於無差別殺人、傷人案頻發等，對安全的不安情緒升溫，日本赴中人員能否大幅增多尚難預測。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1131130