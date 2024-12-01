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賴總統抵夏威夷過境 中國外交部：反對美台官方往來

2024/12/1 12:36
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（中央社台北1日電）總統賴清德出訪首站過境夏威夷。中國外交部今天以不具名發言人名義表示，堅決反對美台官方往來，將密切關注事態發展，並向美方提出嚴正交涉。

總統賴清德展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅，於夏威夷當地時間11月30日抵達首站檀香山。

中國外交部發言人1日透過官網發文宣稱，中方對美方安排賴清德過境予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。

發言人稱，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨分裂分子及其分裂行徑。」

發言人表示，將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

發言人敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。

發言人重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

總統賴清德展開友邦訪問行程，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1131201

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