美將祭新一輪中國晶片禁令 北京：堅定維護中企權益

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（中央社台北2日電）路透社披露，美國政府今天起將對中國半導體業展開3年來第3輪制裁，打擊對象包括140家晶片製造商。中國外交部下午回應，堅決反對美方對中國進行惡意封鎖和打壓，將採取堅決措施，堅定維護中企正當合法權益。

據陸媒財聯社，中國外交部發言人林劍2日下午在例行記者會回應路透社記者相關提問時表示，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制的措施，對中國進行惡意封鎖和打壓，這種行為嚴重違反市場經濟規律和公平競爭的原則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產供鏈的穩定，最終損害的是所有國家的利益。

林劍強調，「中方將採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益」。

路透社報導，美國2日將對中國半導體業發起3年來第3輪制裁，對象包括140家晶片製造企業，限制中國產品出口以及進口高頻寬記憶體（HBM）。

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報導引述消息人士表示，被針對的中國晶片工具製造商包括北方創華科技、拓荊科技和深圳市新凱來技術等；將限制對中國出口新的24種晶片製造工具、3種軟體工具、新加坡和馬來西亞等國出產的晶片製造設備以及HBM晶片（用於人工智慧訓練等高級應用）。

受影響的中國企業包括約20多家半導體公司、2家投資公司和100多家晶片製造工具廠商。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1131202