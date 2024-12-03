中國人臉辨識氾濫 上海整治公共場所非必要不使用

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（中央社記者廖文綺上海3日電）中國人臉辨識氾濫，造成侵犯隱私的疑慮。對此上海今年展開專項執法行動，要求公共場所安裝人臉辨識需遵循公共安全需要、符合法律依據、單獨告知等原則，倡導非必要不使用。

澎湃新聞今日報導，人臉辨識技術普遍出現在中國人的生活當中，如刷臉支付、刷臉解鎖、刷臉開門、刷臉進站等，且不乏濫用案例，如有店家安裝人臉辨識攝影機，顧客進店就會自動被抓取並產生編號。或是自動販賣機存在誘導消費者使用微信或支付寶刷臉支付等情況。

今年4月，解放日報報導，上海松江區一游泳館更衣室採用人臉辨識方式開啟衣櫃，發現此事的朱小姐表示，「站在設備前，攝影頭打光燈一亮，屏幕前就出現了附近來往顧客沒穿衣服的畫面。」此事引起相關部門重視，並依「個人信息保護法」開罰。

上海監管、執法部門對濫用人臉辨識也有所警惕。今年上海「亮劍浦江．2024」專項執法行動，以公共場所「不刷臉為原則、刷臉為例外」以及「收集端總體減量、存儲端確保安全」為目標，要求公共場所安裝人臉識別要遵循「為公共安全所必須」、「有法律依據」、「做到單獨告知」等三大原則。

上海市消保委副秘書長唐健盛表示，對人臉識別技術的應用，上海秉持審慎態度，倡導非必要不使用。「我們不能片面地追求安全而忽視效率，也不能只注重效率而不顧安全。」

數據顯示，截至今年11月，上海已推動全市600餘家商超門市，6300餘家酒店（飯店），70餘家公共體育場館，1200餘個游泳館、健身場所，2900餘個公共廁所完成「強制性」、「濫用化」刷臉的自查整改。

上海市網信辦執法人員透露，該專項整治目前已取得一定成效，接下來會研究新的人臉辨識應用場所，並對已進行整治的場所進行追蹤。（編輯：陳鎧妤）1131203