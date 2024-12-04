中共中央經濟工作會議將登場 預期聚焦房市與地方債

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（中央社台北4日電）今年中共中央經濟工作會議傳出擬於11、12日舉行，外界關注的重點包含明年經濟成長率目標、如何改善房地產市場困境，以及是否有新的政策。此外，如何有效防範中國地方債務問題捲土重來，同樣備受關注。

依往例，中共通常在每年12月舉行中央經濟工作會議，除總結過去1年的經濟工作及分析當前經濟形勢外，並安排明年的經濟工作，一向被視為中國經濟政策走向的指標性會議。

近日傳出，今年的會議將於12月11日、12日召開。

綜合第一財經、界面新聞、證券時報報導，市場分析普遍認為，明年的宏觀經濟政策可能較今年更加積極，同時在振興房地產市場、化解地方政府債務與促進消費等問題，提出進一步的政策方針。

東方金誠國際信評公司的首席宏觀分析師王青指出，明年宏觀政策將保持穩增長的方向，貨幣政策將延續「支持性」的立場；經濟學人智庫高級分析師徐天辰表示，外部環境的挑戰將對明年中國經濟產生較大的影響，因此「加大宏觀政策調節力道」、「著力擴大中國國內需求」等論述值得期待。

對於明年的財政赤字率目標，專家學者普遍認為應該要較過往大幅提升。粵開證券首席經濟學家羅志恒建議，2025年赤字率目標應提高到3.5%以上乃至4.0%，釋放強烈的穩增長信號；華金證券首席宏觀分析師秦泰更表示，只有赤字率大幅提升至4%以上，才有望向市場傳遞出政策意圖。

外界關注的房地產政策，58安居客研究院院長張波認為房地產和經濟面的關聯度大，因此中央經濟工作會議對房地產的關注度會有所提升，主要圍繞房企融資、保交樓等方向；廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，會議可能會提出繼續促進或鞏固房地產止跌回穩的政策方向。

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中國地方政府隱性債務規模較大，中國全國人大常委會日前批准新增6兆元（下同，約新台幣27兆元）的地方政府再融資專項債額度，同時從2024年開始，連續5年每年新增專項債中要安排8000億元置換隱性債務。

羅志恒表示，這次的化債方案有效緩解了地方政府的流動性風險，讓地方政府有更多財力和精力發展經濟和改善民生。但是，化債遠未結束，接下來要著重從建構債務管理的長效機制、深化財稅體制改革入手，從根本上防範化解地方債務風險。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1131204