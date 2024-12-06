中印舉行邊境事務磋商會議 同意進一步緩和局勢

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（中央社台北6日電）中印今年10月就邊界問題達成協議，據央視新聞報導，中印邊境事務磋商和協調工作機制第32次會議昨天在印度舉行，雙方同意繼續全面有效落實此前就邊境相關問題達成的解決方案，採取措施進一步緩和邊境局勢。

央視新聞報導，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮5日與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾在印度新德里共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第32次會議，兩國外交、國防、內政、移民等部門代表參加。

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報導表示，雙方積極評價兩國就邊境有關問題達成的解決方案，同意繼續全面有效落實有關方案，並採取措施進一步緩和邊境局勢。根據兩國領導人達成的重要共識，雙方重點為下一輪中印邊界問題特別代表會晤做了準備，並同意繼續發揮好邊界談判機制作用，保持外交軍事管道溝通，維護邊境地區永續的和平與安寧。

中印軍隊在2020年發生邊界衝突，歷經4年多的對峙，直至今年10月兩國證實已就邊界問題達成協議。據印度媒體此前報導，兩國軍隊已開始各自往後撤離。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1131206