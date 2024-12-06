本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍身亡 最高檢指示成立專案小組釐清疑點
首頁 / 兩岸

中印舉行邊境事務磋商會議 同意進一步緩和局勢

2024/12/6 11:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中印今年10月就邊界問題達成協議，據央視新聞報導，中印邊境事務磋商和協調工作機制第32次會議昨天在印度舉行，雙方同意繼續全面有效落實此前就邊境相關問題達成的解決方案，採取措施進一步緩和邊境局勢。

央視新聞報導，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮5日與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾在印度新德里共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第32次會議，兩國外交、國防、內政、移民等部門代表參加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導表示，雙方積極評價兩國就邊境有關問題達成的解決方案，同意繼續全面有效落實有關方案，並採取措施進一步緩和邊境局勢。根據兩國領導人達成的重要共識，雙方重點為下一輪中印邊界問題特別代表會晤做了準備，並同意繼續發揮好邊界談判機制作用，保持外交軍事管道溝通，維護邊境地區永續的和平與安寧。

中印軍隊在2020年發生邊界衝突，歷經4年多的對峙，直至今年10月兩國證實已就邊界問題達成協議。據印度媒體此前報導，兩國軍隊已開始各自往後撤離。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1131206

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.108
更多編輯台推薦新聞：