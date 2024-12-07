川普任命駐中大使 美中關係本質難變看如何履職

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（中央社記者邱國強北京7日電）針對美國總統當選人川普提名前聯邦參議員帕度出任駐中大使，中國學者刁大明表示，帕度雖曾有香港工作經驗，但在美國對中戰略未變下，大使人選不會對美中關係帶來本質性變化。但他如何履行大使職責，某種程度仍會影響美中關係。

川普（Donald Trump）第一個總統任期任命的駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），在擔任愛荷華州州長期間，曾接待當時還是地方官的中共總書記習近平訪問該州；至於帕度（David Perdue），曾在1992年出任食品商莎拉李公司（Sara Lee Corp.）亞洲業務高級副總裁，負責在中國及香港尋找供應商。因此，川普任命的這二名駐中大使，都與中國有淵源。

南華早報報導，帕度近年來一直支持川普的「美國優先」政策。他在2018年隨國會代表團訪問中國後曾發表文章，指美國要「醒悟過來，更好地與中國競爭」，且須制定長期計劃，以因應中國日益成長的經濟和地緣政治影響力。此外，他也支持川普在高科技、技術轉讓、網路等眾多領域對中國的強硬政策。

澎湃新聞報導，現任中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任的刁大明指出，川普選擇帕度出任美國駐中大使，並沒有釋放「特別令人意外的信號（訊號）」，而這一任命也符合川普在人事任命上的偏好。

刁大明表示，從目前川普提名的一系列人選來看，帕度進入他的視野是有跡可循的。首先，帕度對川普的忠誠度應該沒有問題；其次，帕度的商業背景、出身喬治亞州這一與軍工企業關係密切的州、參議院外交關係委員會成員，以及曾任參議院軍事委員會海軍力量小組主席等經歷，都很符合川普在人事任命上的偏好。

他指出，任命前政界人士出任大使，一方面是美國總統對支持者的犒賞，另一方面，也可向外界營造「提名人可繞過國務院直接與白宮互動」的感覺，這符合川普希望透過個人化的交流，實現一些「交易」的基本風格。

雖然川普的兩個任期，都選擇與中國有關係者出任駐中大使，但CNBC報導，布蘭斯塔德擔任駐中大使期間，仍未能阻止川普發動美中貿易戰，因此帕度在美中緊張雙邊關係中扮演的角色，有待觀察。

刁大明對此認為，儘管布蘭斯塔德和帕度都與中國有關係，但大使只是美國外交政策的執行者，在美國對中戰略沒有發生根本性變化的情況下，駐中大使的變化不會對中美關係及美國對中政策，造成本質的、方向性的變化。

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他指出，從帕度擔任參議員期間的表態來看，他這幾年對中國態度逐漸轉為強硬，但另一方面，帕度曾在香港工作、生活過一段時間，對中美經貿互動有一定了解。

刁大明表示，帕度上任後，是循規蹈矩地完成大使的職責？還是更多地渲染或做一些「大家都不希望看到的事情」，給中美關係帶來節外生枝或意料之外的負面情況，這可能會為中美關係的具體操作，帶來更大的挑戰。（編輯：呂佳蓉）1131207