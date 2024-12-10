兩岸企業家峰會閉幕 張平：開放合作是唯一選擇

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（中央社記者廖文綺廈門10日電）2024兩岸企業家峰會年會於今日閉幕，峰會大陸方面副理事長張平進行會議總結時表示，近年貿易保護主義及地緣政治博弈持續加劇，對當今世界開放合作是唯一選擇。

2024兩岸企業家峰會年會9日、10日於廈門國際博覽會議中心舉行，主題為「打造兩岸新時代產業鏈、促進兩岸經濟融合發展」，10日下午舉行閉幕式，會上8個產業合作推動小組輪流進行工作報告，並由張平進行會議總結。

其中能源及環保節能產業合作推動小組召集人杜紫軍於工作報告上指出，峰會台陸雙方重要合作項目古雷石化於2022年於漳州投產後，就面臨石化產業下行週期，與全球產能供過於求，導致產品價格降低，加上營運初期攤平投資折舊，使公司虧損持續擴大。能源小組今年積極與大陸有關方面協調，希望能解決問題。

前經濟部長、峰會秘書長尹啟銘進行該組小結時也表示，「古雷石化的項目遭遇若干經營困難，我們也希望大陸有關方面能給予重視，進一步給予協助，讓古雷的這項重大投資計畫能夠順利營運。」

此外，金融產業合作推動小組召集人、國票金融控股公司董事長魏啟林於工作報告上指出，截至今年9月底，共有16家台資銀行在大陸設立5家法人銀行、25家母行的直屬分行，以及4家代表處，台資銀行在大陸的營業性機構網點已經達到82家，台資銀行在大陸營業性的機構資產合計共有人民幣2930.45億元（下同，約新台幣1.3兆元）。

此外，尹啟銘也感謝金融小組在解決台胞行動支付問題所做的努力。他分享先前請別人幫忙叫計程車，卻被拒絕用現金支付的經驗，「我告訴他說我是台胞，你如果不協助台胞在大陸生活上的不便、解決他們問題的話，我要檢舉你。」最後司機和他收了100元，但看跳表只要43元。因此特別感謝台胞開通行動支付能得到進展。

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張平進行會議總結時指出，本次年會來自兩岸逾800多位新老朋友齊聚一堂，體現兩岸交流合作的民間力量。由於近年來經濟全球化遭遇逆流，貿易保護主義及地緣政治博弈持續加劇，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈格局。而經濟全球化為世界經濟發展提供強勁動力。「你當中有我，我中有你」，對當今世界開放合作是唯一選擇。

張平還針對幾項會議重點整理指出，一是要堅持不懈抓實抓緊，推動新能源汽車產業鏈供應鏈融合發展；二是加強兩岸合作示範園區建設，發揮示範引領作用；三是集中力量進行福建研究，服務福建兩岸融合發展示範區的建設；四是創新交流模式，提升交流效果；五是適應綠色轉型發展，積極支持兩岸企業在節能環保產業的合作；六是助力地方活動，發揮高峰會的橋樑紐帶作用。（編輯：呂佳蓉）1131210