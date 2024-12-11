香港泛民45人顛覆政權案 港府不就刑期提覆核

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（中央社記者張謙香港11日電）香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，上月全部被判刑，據報導，律政司沒有就刑期提出司法覆核的計畫。不過，被判刑的8人已就刑期提出上訴。

官方香港電台今天報導，律政司向該台表示，沒有就這起案件的刑罰提出覆核申請的計畫；律政司也拒絕評論刑罰是否合適，原因是有被告就刑罰提出上訴。

泛民45人被控觸犯國安法的顛覆國家政權罪，上月被法庭判刑，其中4名被指是案件的「首要分子」，各被判監6至10年不等；另外41人被列為「積極參加者」，分別判刑4年至7年多不等。

目前已有8名被告就刑期及定罪提出上訴，他們是鄒家成、黃碧雲、楊雪盈、余慧明、何桂藍、林卓廷、吳政亨及彭卓棋，其中黃碧雲和林卓廷是立法會前議員，同是民主黨成員。

在這起俗稱「35+初選」案的審訊中，泛民陣營許多菁英都成為被告，案件由高等法院審理，並借用西九龍裁判法院進行審訊，45人被判罪成，上月19日宣判刑期，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷獲刑10年最重，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

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「35+初選」計畫由戴耀廷提出。2020年7月11至12日，在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行立法會選舉初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數（35以上）議席，以便無差別地否決政府一切財政議案，最終迫使行政長官辭職、政府停擺。

香港國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬於顛覆國家政權罪。（編輯：吳柏緯）1131211