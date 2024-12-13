中國外送員競爭激烈 衍生「搶單外掛」產業鏈

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（中央社台北13日電）中國外送員去年突破1300萬人，由於競爭激烈，從而衍生「搶單外掛」產業鏈。外送員只要月付不到人民幣300元（下同，約新台幣1350元），就可開通搶單外掛程式，搶到價格高又距離近的好單。

陸媒工人日報今天報導，近期，「搶單外掛」在外送員族群中迅速蔓延，「開掛」搶單嚴重擾亂了外送員正常接單，不僅對消費者及新就業形態勞動者權益造成損害，背後還發展出黑灰產業鏈。

「配送費30元以下的單子不接，取貨距離3公里以上的單子排除，篩掉易碎易壞的酒水或雪糕訂單，1秒內自動刷新搶單10次……」。在一名賣家展示的外送「搶單神器」頁面，外送訂單的價格、距離、類型、物品、位址關鍵字等參數，均可自行設置。

該賣家宣稱，只要有滿足條件的「優質訂單」出現在外送平台派單大廳，即可透過該「搶單神器」實現毫秒級自動搶單。

報導引述一名匡姓外送員反映，最近發現周圍用「外掛」的外送員很多，不用的人就很難接到好單，這不合理，也很不公平。他透露，部分「搶單外掛」訊息透過外送員微信群組進行推廣，有的搶單軟體甚至可以在電商平台或社交網站上直接購買。

報導指出，在某二手交易平台搜尋「外賣」、「外掛」、「搶單神器」等關鍵字，就發現有賣家公然兜售「搶單外掛」。

一名外掛賣家宣稱，購買後可以直接下載軟體並輸入密碼啟用。在該軟體搶單功能頁面，設有金額、距離等參數。比如，可以設置「金額10～999元」、「取件0～5公里內」，軟體會自動幫搶配送費10元以上、取件距離5公里以內的好單。外掛卡號密碼每月收費298元，「不放心的話，可以先試幾天看看」。

據報導，「搶單外掛」每月收費一般在200元至300元不等，到期需要續費。入行不久的路姓外送員表示，有同事用「外掛」前平均一天接40多單，每天收入200元左右；用「外掛」後，一天可以多接十幾個好單，每天能多賺100餘元。

報導指出，「搶單外掛」賣家只是黑灰產業鏈的中間一環。今年9月，浙江省新昌縣警方破獲了一起涉外掛軟體的案件，挖出其背後包含金主、開發、破解、卡密、運維、平台、引流、代理、造證等9個層級的全鏈條犯罪組織，涉案金額達3000餘萬元。

報導提到，近年來，隨著技術不斷更新反覆運算，「搶單外掛」也在持續升級，並滲透到外送、網約車、貨運、快遞等多類App，監管、打擊與懲治難度加劇。

報導說，針對「搶單外掛」亂象，中國相關監管部門不斷加大打擊力度。近日，甘肅省涇川縣公安局破獲一起涉網約車「搶單外掛」的案件，抓獲嫌犯12人，查處相關程式樣本100餘個。

與此同時，中國多家平台採取系列措施，精準識別和打擊「搶單外掛」。某平台此前發布公告提醒外送員，「搶單外掛」可能會接管手機底層許可權，不僅可以掌控螢幕，也能掌控照片、聊天記錄甚至是各種支付密碼、登錄密碼，一旦發現使用外掛或作弊軟體，將永久限制其接單和註冊，並對違規外送員進行公示。

一些外送員也建議平台，建立匿名舉報獎勵機制，鼓勵主動舉報「搶單外掛」及其使用者，維護消費者和騎手權益。

中國全國總工會2023年統計資料顯示，全國新就業形態勞動者達8400萬人，其中外送員數量就有1300萬人，占總人口將近1%。

據新華社，中國物流與採購聯合會副會長兼秘書長崔忠付指出，2023年，中國即時配送訂單量達到420億單，配送使用者規模超過7億人次；預計2024年，即時配送訂單規模將超過480億單。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1131213