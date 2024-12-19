彭博：寧德時代考慮在香港第二上市

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（中央社台北19日電）彭博今天報導，中國動力電池巨頭寧德時代正考慮在香港第二上市，可能集資最少50億美元（約新台幣1635億元），最快可能在明年上半年成事。寧德時代要進行第二上市，仍需中國證監會批准。

彭博（Bloomberg News）引述知情人士表示，寧德時代考慮在香港第二上市，可能集資最少50億美元，若計畫落實，將是香港自2021年初以來最大規模的集資。

知情人士表示，目前寧德時代正與潛在顧問溝通，計畫可能有變。

寧德時代目前在深圳交易所上市。受惠於中國政府此前的刺激經濟政策，寧德時代股價今年上漲了65%，現時市值人民幣1.2兆元。

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香港經濟日報今天報導，2023年11月底，有消息傳出寧德時代考慮最快2024年在香港上市，當時寧德時代原本計劃在瑞士發行GDR（海外存託憑證），集資至少50億美元，但因監管問題而推遲，故寧德時代轉為考慮在港上市。

據陸媒今年8月報導，根據韓國市場調研機構SNE Research的最新數據，今年上半年全球電動汽車動力電池用量達到了364.6GWh（百萬度），年增22.3%。寧德時代以37.8%的市占率蟬聯全球第一，遠超其他品牌。緊隨其後的是比亞迪，市占率為15.8%。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1131219