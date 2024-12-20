中國緊管經濟學家發言 嚴重可解聘

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（中央社台北20日電）中國加緊控管經濟學家發言，據財聯社報導，中國證券業協會近日在業內發布通知，要求從6個方面進一步加強行業機構首席經濟學家的自律管理，並指產生不良嚴重影響的，公司應從重處理直至解聘。

中國出現規範首席經濟學家、證券分析師、基金經理人公開發言的監管要求。繼2名經濟學者付鵬、高善文日前在內部投資講座直陳經濟問題引發熱烈迴響後，2人社群媒體帳號被封鎖引發關注。

財聯社今天報導，從業內獲悉，中國證券業協會近日在業內發布通知，從主體管理責任、聘任規範、對外發聲事前審核、聲譽風險管理等6個方面進一步加強行業機構首席經濟學家的自律管理。

中證協要求，首席經濟學家在一定期限內多次因其個人不當言行引發聲譽風險事件，或產生嚴重不良影響的，公司應從重處理直至解聘。證券公司應督促首席經濟學家珍惜行業和個人聲譽。

這則通知稱，首席經濟學家應當遵循獨立、客觀、公平、審慎、專業、誠信的執業原則，負責任發聲，「正確把握黨和國家大政方針」，在宣傳解讀好黨和國家路線、方針、政策，合理引導市場預期、增強投資者信心方面發揮積極作用。

通知又稱，首席經濟學家踐行行業文化核心價值觀情況納入證券公司文化建設實踐評估。

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財聯社在19日已報導，多地證監局近日陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。

中國證券業協會是依據「中華人民共和國證券法」和「社會團體登記管理條例」的有關規定設立的證券業自律性組織，屬于非營利性社會團體法人，接受中國證監會和國家民政部的業務指導和監督管理。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131220