中國加強監管證券業首席經濟學家 發言需報備審查

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（中央社台北21日電）中國證券業協會近期向行業機構下發新通知，要求加強對首席經濟學家的聲譽風險管理，明確要求經濟學家對外參加活動、發表言論要事先報備與審查，並要對擬聘任人員的背景展開調查。

中國疫情後經濟復甦不如預期，加之房地產行業下行，青年失業率居高不下，疫情「疤痕效應」仍在影響情勢，經濟陷入疲弱。近期，2名經濟學者付鵬、高善文在內部投資講座直陳經濟問題引發迴響，但隨之而來的是2人社群帳號被封，以及中國方面加強對機構首席經濟學家「自律管理」要求，監管收緊，形同禁評經濟。

據第一財經報導，近期中國證券業協會向行業機構下發「關於進一步加強行業機構首席經濟學家自律管理的通知」（下稱「通知」），提到各證券公司和基金管理公司應加強對首席經濟學家的聲譽風險管理，細化並執行首席經濟學家聘任的規範要求，加強對擬聘任人員的背景調查等。

中國證券業協會指出，首席經濟學家在一定期限內多次因其個人不當言行引發聲譽風險事件，或產生嚴重不良影響的，公司應從重處理直至解聘。

根據通知要求，已聘任首席經濟學家的公司，應在通知發布之日（12月18日）起20個工作日內，向協會報送公司制定的首席經濟學家管理制度及其執行情況。公司擬聘任首席經濟學家的，應在聘任首席經濟學家前制定相關管理制度，並在完成聘任後3個工作日內將相關情況報告協會。

除此之外，通知具體規定，首席經濟學家參加各類會議、活動，對外發表研究觀點、評論意見，應進行事前報備。公司應了解首席經濟學家參加相關活動的情況，並對將要發表的觀點內容進行合規和重大事項審查。未經批准，首席經濟學家不得私自參加各類會議、活動，不得擅自對外發表研究觀點、評論意見。

此外，具體要求還包含，公司應將首席經濟學家參加各類會議、活動，對外發表研究觀點、評論意見，假冒、仿冒、惡意炒作、曲解首席經濟學家研究觀點、評論意見的情形納入公司聲譽風險管理，並對假冒、歪曲首席經濟學家意見的情形及時澄清事實，保護投資者合法權益，依法追究相關方面責任。

中國證券業協會表示，公司應當加強輿情監測，做好聲譽風險應對預案，及時識別、應對、報告相關輿情。

中國證券業協會還稱，公司聘任首席經濟學家的，應推薦其加入中證協首席經濟學家專業委員會。中證協根據相關管理辦法進行聘任。首席經濟學家應自覺接受中證協的自律管理，簽署相關自律倡議書。

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國投證券首席經濟學家高善文3日上午在該公司於深圳舉行的2025年度投資策略會上發表演講，指出疫後中國社會出現「老年人生機蓬勃、年輕人死氣沉沉」的怪現象，且過去3年中國經濟增幅恐被高估10個百分點等看法。

另一名在東北證券首席經濟學家付鵬11月24日在匯豐集團內部活動演講提到，當今中國在有效需求不足、中產階級殞落下，官方救經濟措施已無法像2008年般奏效。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131221