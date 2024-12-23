宋濤陪同參訪成都杜甫草堂 馬英九：去中化不會成功

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（中央社記者王承中台北23日電）前總統馬英九率團訪問中國大陸，今天出席兩岸共同弘揚中華文化座談會。馬英九表示，大部分台灣人認同中華文化與中華民族，兩岸文化交流是共同的語言與情感共鳴，不受意識形態所左右，任何「去中國化」的行徑都注定不會成功。

馬英九率領「大九學堂」青年學子訪問中國大陸，今天在中國大陸國台辦主任宋濤陪同下，參訪成都「杜甫草堂」，並出席「兩岸共同弘揚中華文化」座談會。

馬英九致詞時指出，兩岸同文同種，同根同源，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，共享中華文化。中華文明是世界上唯一傳承5000年未間斷的古文明，經過多年來兩岸共同的努力，歷久而彌新。

馬英九表示，大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念。即使過去台灣曾被日本殖民統治50年，仍堅持身為炎黃子孫，保有中華民族的主體性和尊嚴。

馬英九指出，他希望看到台灣青年能夠體認自己身為炎黃子孫，對中華文化與中華民族要產生一種責任感，深入了解中華文化的脈絡與歷史意義，並確切感受對於中華文化的情感與認同。

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馬英九表示，過去幾十年，台灣曾經在傳承弘揚中華文化中扮演重要的角色，但如今中華文化卻在台灣面臨前所未有的危急處境。在台灣，因為民進黨的政治操弄下，出現「去中國化」的錯誤方向，他們這一代人有責任必須撥亂反正。

馬英九指出，他對中華文化在台灣充滿信心，畢竟多年體驗下來，兩岸文化交流是共同的語言與情感共鳴，不受意識形態所左右。從這個觀點來看，任何「去中國化」的行徑都注定不會成功，因為中華文化源遠流長，已深植炎黃子孫血脈之中。（編輯：謝佳珍）1131223