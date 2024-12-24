日本外相25日訪中 北京對日水產品進口仍不鬆口

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（中央社台北24日電）中國外交部今天宣布，日本外務大臣岩屋毅25日應邀訪問中國，預計雙方將討論恢復日本水產品進口。對於外傳明年上半年將恢復日本水產品進口，中國外交部發言人毛寧仍不鬆口，表示將基於科學證據調整逐步恢復合規的日本水產品進口。

據央視新聞，毛寧24日下午在中國外交部例行記者會宣布，岩屋毅25日應邀訪問中國。她說，「中方重視岩屋毅外相此訪，中國領導人將會見岩屋毅外相，王毅外長將同他舉行會談，並共同出席中日高級別人文交流磋商機制第2次會議」。

毛寧表示，今年11月，中國國家主席習近平與日本首相石破茂在亞太經濟合作會議（APEC）領導人利馬會議期間舉行會晤，一致同意保持高層交往，用好經濟、人文等領域高級別對話機制。

她說，中方願與日方一道，加強對話溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

例行記者會有記者提問，有報導稱中國正在考慮於2025年上半年重啟日本水產品進口一事，毛寧回應，在福島核處理水排海問題上，最關鍵的是日方切實履行自身承諾。中方將在有效參與長期國際監測和獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

現場記者稱，日本福島第一核電廠的核處理水海水樣本已通過測試，並確定是安全的。毛寧對此表示，「你剛剛提到的檢測，我不知道你說的檢測是不是日本東京電力公司自己實行的」。

她說，一、兩次檢測的結果可能還不能完全說明問題，關鍵在於日方要切實地履行承諾，確保國際監測和中國等利益攸關國的獨立取樣監測能夠持續展開。

毛寧還強調，中方反對日本福島核處理水排海的立場沒有變化。

日本共同社14日報導，岩屋毅訪中將是去年4月以來，日本外務大臣再次訪問中國。岩屋毅在會談中可能針對中國全面暫停進口日本水產品一事，再次要求中方切實履行恢復進口的領導人之間共識。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1131224