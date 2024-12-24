拜登簽署國防授權法案挺台 中國：停止武裝台灣

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（中央社記者邱國強北京24日電）針對美國總統拜登23日簽署2025年度國防授權法案，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，美方「年復一年渲染中國威脅，鼓噪對台軍事支持」，中方強烈不滿，堅決反對，已向美方提出交涉，並敦促美方「停止武裝台灣」。

中國外交部24日下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在回答媒體提問時，作上述表示。

毛寧聲稱，美方執意將夾帶「涉華消極內容」的2025財政年度國防授權法案簽署成法，「年復一年渲染中國威脅，鼓噪對台軍事支持」，濫用國家力量打壓中國科技和經濟發展，限制中美經貿往來和人文交流，損害中方主權安全發展利益，干擾雙方穩定中美關係的努力。

她表示，中方對美方此舉強烈不滿，堅決反對。已向美方提出嚴正交涉。

毛寧宣稱，中方敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀理性看待中國發展和中美關係，確實遵守一個中國原則和中美三個聯合公報，「停止武裝台灣」，停止將科技和經貿問題政治化，停止為增加軍費、維持霸權尋找藉口。

她最後說，中方將採取堅決有力措施，「捍衛自身主權安全和發展利益」。

美國聯邦參議院18日通過價值8950億美元（約新台幣29兆2700億元）的2025年度國防授權法案，內含多項意在抗衡中國不斷增強勢力的措施，其中包括以援助烏克蘭模式為藍本，建立一個向台灣輸送軍事資源的基金。並擴大實施美國近年來禁止軍隊採購中國商品的做法，從軍營販賣部的大蒜到無人機技術，一律禁用中國貨。（編輯：楊昇儒）1131224