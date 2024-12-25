FAPA肯定美國防授權法 籲川普政府反制中國對台主張

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（中央社記者石秀娟華盛頓24日專電）台灣人公共事務會今天指出，美國2025年度國防授權法案強化美國對台承諾，並反駁中國對聯合國第2758號決議的曲解。協會呼籲將上任的川普政府，加強反制中國對台毫無根據的領土主張。

台灣人公共事務會（FAPA）今天發布新聞稿，肯定美國國會近期通過的2025年度國防授權法案（NDAA）。美國總統拜登（Joe Biden）昨天已簽署成為法律。

法案授權國防支出約8950億美元（約新台幣29兆1967億元），包括國防部可動用最多3億美元推進台美安全合作、強化台灣防禦能力等措施與建議。

FAPA表示，該法案也納入共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）5月提出的「增強法案」（BOLSTER Act），旨在促進美、歐與台灣的合作，共同提升台灣的安全保障、拓展台灣的國際空間。

根據「增強法案」，美國與歐洲國家應公開、反覆強調其「一中政策」與中國「一中原則」的差異，並駁斥中國對聯合國大會第2758號決議的扭曲與誤導性宣傳，以澄清該決議從未承認過中國對台灣的領土主張。

FAPA表示，這項立法是美國積極反制中國對台不實領土主張的重要里程碑，在中國持續升高對台威脅之際，彰顯美國捍衛台灣民主自由與獨立自主的決心。

台灣人公共事務會會長林素梅指出，FAPA呼籲即將上任的川普（Donald Trump）政府，應優先、並加強反制中國對台灣毫無根據的領土主張及其日益加劇的侵略行為。

林素梅說，內定將擔任國務卿的盧比歐（Marco Rubio）、白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、駐聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）都以堅定支持台灣、對抗中國著稱。FAPA相信，他們會延續並深化這項關鍵工作。（編輯：張芷瑄）1131225