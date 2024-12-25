加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
美國防授權法案
新聞專題
美國防授權法案1/60
首頁 / 政治

FAPA肯定美國防授權法 籲川普政府反制中國對台主張

2024/12/25 09:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓24日專電）台灣人公共事務會今天指出，美國2025年度國防授權法案強化美國對台承諾，並反駁中國對聯合國第2758號決議的曲解。協會呼籲將上任的川普政府，加強反制中國對台毫無根據的領土主張。

台灣人公共事務會（FAPA）今天發布新聞稿，肯定美國國會近期通過的2025年度國防授權法案（NDAA）。美國總統拜登（Joe Biden）昨天已簽署成為法律。

法案授權國防支出約8950億美元（約新台幣29兆1967億元），包括國防部可動用最多3億美元推進台美安全合作、強化台灣防禦能力等措施與建議。

FAPA表示，該法案也納入共和黨參議員芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨參議員夏亨（Jeanne Shaheen）5月提出的「增強法案」（BOLSTER Act），旨在促進美、歐與台灣的合作，共同提升台灣的安全保障、拓展台灣的國際空間。

根據「增強法案」，美國與歐洲國家應公開、反覆強調其「一中政策」與中國「一中原則」的差異，並駁斥中國對聯合國大會第2758號決議的扭曲與誤導性宣傳，以澄清該決議從未承認過中國對台灣的領土主張。

FAPA表示，這項立法是美國積極反制中國對台不實領土主張的重要里程碑，在中國持續升高對台威脅之際，彰顯美國捍衛台灣民主自由與獨立自主的決心。

台灣人公共事務會會長林素梅指出，FAPA呼籲即將上任的川普（Donald Trump）政府，應優先、並加強反制中國對台灣毫無根據的領土主張及其日益加劇的侵略行為。

林素梅說，內定將擔任國務卿的盧比歐（Marco Rubio）、白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、駐聯合國大使史蒂芬尼克（Elise Stefanik）都以堅定支持台灣、對抗中國著稱。FAPA相信，他們會延續並深化這項關鍵工作。（編輯：張芷瑄）1131225

FAPA
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢一中
林素梅
海外台灣人致函聯合國秘書長 籲挺台灣成正式會員國
美國防授權法案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
拜登簽署國防授權法案挺台 中國：停止武裝台灣
105
更多編輯台推薦新聞：