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美國會通過國防授權法案 支援台灣抗衡中國

2024/12/19 09:27（12/19 09:34 更新）
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美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天通過2025年度「國防授權法案」（NDAA），除了替軍人加薪，也包含各項意在抗衡中國不斷增強勢力的措施，並建立基金用於向台灣輸送軍事資源。

綜合法新社和美聯社報導，價值8950億美元的國防授權法案一週前剛獲共和黨占多數的聯邦眾議院通過，今天再獲民主黨控制的聯邦參議院以85票贊成、14票反對過關，接下來將交由總統拜登簽署生效。

法案包含替初級士兵加薪14.5%，其他人員加薪4.5%。此外，在共和黨議員最後一刻出手干預下，還擋下了軍隊醫療計畫對軍人子女提供性別肯定照護。

法案同時將資源投入對中國採取更強硬對抗的做法，包括以美國援助烏克蘭模式為藍本，建立一個向台灣輸送軍事資源的基金。此外，法案也投資包括人工智慧（AI）在內的新軍事技術，並支援美國的彈藥生產。

今天通過的法案並擴大實施美國近年來禁止軍隊採購中國商品的做法，從軍營販賣部的大蒜到無人機技術，中國貨一律禁用。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在議會殿堂表示：「這項國防授權法案並不完美，但仍包含了一些民主黨極力爭取來的好東西。」他說，法案「含強有力的條款，可以在國安的基礎上對抗中國共產黨」。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131219

#國防授權法案
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