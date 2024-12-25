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學者指陸4年內不制定統一時間表 國台辦：個人言論

2024/12/25 11:34
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（中央社記者邱國強北京25日電）針對中國大陸學者閻學通日前撰文，指北京未來4年將聚焦重振經濟，不會制定統一台灣時間表，國台辦發言人陳斌華今天聲稱，這是「學者的個人言論」，1949年以來，陸方始終把「實現祖國完全統一」作為「矢志不渝的歷史任務」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，陳斌華在回答陸媒提問時，作上述表示。

陳斌華宣稱，這是「學者的個人言論」。1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民始終把「解決台灣問題、實現祖國完全統一」作為「矢志不渝的歷史任務」。「祖國必須統一也必然統一」，這是「新時代中華民族偉大復興的必然要求」。

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「外交事務」（Foreign Affairs）期刊20日刊登閻學通的文章指出，北京未來4年的注意力主要集中在重振經濟上，不會制定統一台灣的時間表；而美國總統當選人川普（Donald Trump）則希望自己能成為歷史上最偉大的美國總統之一，將專注在國內改革和經濟，不願冒大國戰爭風險捲入台灣議題。

閻學通預期，隨著貿易戰升級，川普政府可能會加大對北京的軍事壓力。獲提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）和提名防長的赫格塞斯（Pete Hegseth）等鷹派可能透過好戰、衝動的言論和行動，可能引發類似於2022年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的危機。（編輯：陳鎧妤）1131222

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