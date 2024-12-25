美歐批評港府通緝海外港人 中國外交部反駁

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（中央社記者張謙香港25日電）據報導，美歐多國批評港府通緝海外港人，其中加拿大和英國外長表示不會容許「跨境脅迫行為」，中國外交部駐港代表則對此表示不滿，批評這是干預香港司法。

港府昨天懸賞通緝6名海外港人，同時把另外7名海外港人列為危害國家安全的潛逃者。

明報今天報導，港府的做法引起美國、英國、加拿大及歐盟等西方國家批評，其中加拿大和英國外長強調不會容許「跨境脅迫行為」。

報導表示，加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）譴責香港懸賞及取消多人的護照，表示不會容許香港當局的「跨境打壓」，並說受影響人士「純粹是因行使言論自由而遭香港當局針對」。

據報導，英國外交大臣拉米（David Lammy）還呼籲廢除香港國安法。

報導指出，遭港府懸賞通緝及被列為潛逃者的13人中，鄭敬基和何良懋持有加拿大國籍，其他人士分別身處美國、英國及澳洲。

另據報導，聯合國人權捍衛者狀況特別報告員勞勒（Mary Lawlor）對香港懸賞通緝海外民主派人士感到憂慮，形容為「顯然嘗試滅聲的行為」，並強調受影響人士所在國家必須確保他們的言論自由得到保障。

針對上述國家及官員所發表的言論，中國外交部駐港特派員公署今天發表聲明，批評這是干預香港司法，對此表示強烈不滿和堅決反對。

公署發言人表示，香港警方依法對相關人士展開執法行動，是維護法治、順應民意的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法和國際通行慣例。

發言人形容相關國家和官員「褻瀆法治，偽善雙標」，又指香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手。（編輯：呂佳蓉）1131225