岩屋毅訪中與王毅會談 中國學者：雙邊關係企穩

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（中央社台北25日電）日本外相岩屋毅25日到訪中國，並將與外長王毅舉行會談。上海國際問題研究院東北亞研究中心主任、研究員蔡亮分析，岩屋毅此行是落實兩國元首共識的重要一步，當前中日關係展現出企穩態勢，高層間各層面各領域的溝通正在恢復。

澎湃新聞報導，11月15日，中國國家主席習近平在秘魯與日本首相石破茂會晤，雙方就推進中日戰略互惠關係，構建建設性、穩定性的中日關係達成共識。

中國國務院總理李強也於5月、10月先後與岸田文雄、石破茂兩任日本首相會見；10月，兩國外長通話溝通；11月，中日防長在寮國永珍會談；日本政界、經濟界高級別代表團陸續訪中。報導形容，密集的交流帶動兩國關係緩和向好。

蔡亮認為，近段時間以來，中日關係的企穩主要表現在兩方面。第一，11月30日起中國恢復了對日本公民短期到訪中國的免簽政策。同時，日本方面也正在為放寬向中國人發放赴日簽證的條件協調新措施。

蔡亮指出，第二方面為中日兩國在日本福島核處理水排海問題上取得進展。10月中旬，日本政府同意中國專家赴福島第一核電站附近海域獨立採集樣本，並由中國專業機構檢測分析，「中方的訴求得到較積極的回應」。

蔡亮進一步分析，一段時間以來，取消對日本水產品的進口禁令是中日兩國政府會談的重點議題。預計岩屋毅訪中也將就此與中方進行重點討論。

新華社報導，石破茂曾公開表示將通過對話與合作，努力與中方共同打造「建設性的、穩定的」日中關係。日方無意與中國「脫鉤斷鏈」，希望深化各領域務實合作，讓成果更多惠及兩國人民。

蔡亮分析石破茂是穩健的政治家，非常了解自己的政治立場與首相職位之間的平衡與優先級，「首相」優先。「作為日本首相，石破茂亟需與最重要的鄰國之一保持穩定的關係」。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131225