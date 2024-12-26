2025至2027年聯合國預算分攤 中國首次超過20%

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（中央社記者廖文綺上海26日電）據日經中文網25日報導，聯合國大會全體會議於24日通過關於2025至2027年聯合國經常預算各國分攤比例的決議案。排名第二的中國首次超過20%，接近美國，外交人士警惕中國的影響力增大。

報導指出，2025至2027年聯合國經常預算各國分攤比例，排名第一為美國22%，第二為中國20%，日本維持第三名，但分攤比例從2022至2024年的8.033%下降至6.930%。

聯合國經常預算分攤比例每3年修訂一次，上限為22%。經常預算主要用於人工費用和營運費用，依據各國國民所得毛額（GNI）等決定。

報導引述外交人士指出，此次預算分攤依據2019年COVID-19發生前的GNI決定，由於中國經濟表現良好，分攤比例從上次的15.254%猛增至20.004%。分攤比例靠前的國家排名未發生顯著變化。

報導指出，日本的分攤比例曾在2000年達到高峰20.573%，接近排名第一的美國，但近年來持續下滑。2019年被中國超越，從第二名下降到第三名。

此外，聯合國大會全體會議24日還通過決議案，將2025年的經常預算定為約37.1738億美元（約新台幣1212億元）。由於全球物價和人工費用暴漲，比2024年初預算有所增加。（編輯：謝怡璇）1131226