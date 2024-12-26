加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲透過募款小物肖像權等 侵占政治獻金逾6千萬
首頁 / 兩岸

2025至2027年聯合國預算分攤 中國首次超過20%

2024/12/26 12:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖文綺上海26日電）據日經中文網25日報導，聯合國大會全體會議於24日通過關於2025至2027年聯合國經常預算各國分攤比例的決議案。排名第二的中國首次超過20%，接近美國，外交人士警惕中國的影響力增大。

報導指出，2025至2027年聯合國經常預算各國分攤比例，排名第一為美國22%，第二為中國20%，日本維持第三名，但分攤比例從2022至2024年的8.033%下降至6.930%。

聯合國經常預算分攤比例每3年修訂一次，上限為22%。經常預算主要用於人工費用和營運費用，依據各國國民所得毛額（GNI）等決定。

報導引述外交人士指出，此次預算分攤依據2019年COVID-19發生前的GNI決定，由於中國經濟表現良好，分攤比例從上次的15.254%猛增至20.004%。分攤比例靠前的國家排名未發生顯著變化。

報導指出，日本的分攤比例曾在2000年達到高峰20.573%，接近排名第一的美國，但近年來持續下滑。2019年被中國超越，從第二名下降到第三名。

此外，聯合國大會全體會議24日還通過決議案，將2025年的經常預算定為約37.1738億美元（約新台幣1212億元）。由於全球物價和人工費用暴漲，比2024年初預算有所增加。（編輯：謝怡璇）1131226

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：