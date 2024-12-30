面對川普2.0 4成日本企業家重新審視對中戰略

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（中央社記者廖文綺上海30日電）日經中文網今日報導，針對川普可能對中國加徵關稅，日本經濟新聞發起問卷調查，結果顯示「重新審視」與「商討重新審視」對中戰略的企業合計超過4成，顯示日本企業經營者對川普政策提高警惕。

針對美國候任總統川普（Donald Trump）曾在競選期間揚言對出口至美國的中國產品徵收最高60%的關稅，又於11月表示將對中國商品加徵10%的額外關稅，日本經濟新聞於本月2日至18日對日本企業家（包括社長與會長）發起問卷調查，並得到145家企業的回答。

問卷詢問在中國展開業務的日本企業，是否會重新審視制定包括重新構建供應鏈在內的中國戰略，回答「重新審視」的企業占8.6%，回答「商討重新審視」的企業占32.4%，合計超過4成。

報導指出，許多日本企業在中國設有生產基地，向美國等世界各國出口產品，若再度爆發中美貿易戰，可能對產品、中間產品、原料等出口產生巨大影響。

調查結果還顯示，對於川普就任對企業經營造成的影響，回答「負面」和「相對來說負面」合計占38.9%，高於第一屆川普政府上任之前（2016年12月為37.0%）。對下屆川普政府的擔憂，選擇「加強對進口商品的徵稅」為最多，達到68.3%，其次是地緣政治風險加劇的43.4%，和通貨膨脹重燃的36.6%。

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關於對川普的期待，以「放寬限制」最多，達到40%。羅森（LAWSON）的社長竹增貞信認為，需要通過放寬限制摸索新的商機。日本企業的經營者在觀察川普的言行的同時，摸索靈活應對。

此外，問卷也調查環保政策。川普表示要改變過往拜登政府推進的減碳政策，包括再次退出「巴黎氣候協定」等。問卷詢問企業是否會重新審視有關減碳戰略的業務戰略和生產銷售計劃時，「不會重新審視」佔95.0%。日本碍子株式會社的社長小林茂表示，「在全球碳中和面臨逆風的背景下，期待日本政府擴大引進可再生能源，推進核電站的重啟」。 （編輯：陳鎧妤）1131230