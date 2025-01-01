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被與時俱退 香港著名評論員劉銳紹退出所有電台節目

2025/1/1 12:31
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（中央社台北1日電）香港著名時事評論員劉銳紹宣布全面退出所有電台節目，他昨天在臉書發文稱「2024年最後一天，我的所有電台節目全部正式被『與時俱退』」。此前他是香港商業電台一時事節目的嘉賓主持。

外號「夫子」的劉銳紹自1970年代起投身香港新聞工作，曾長駐英國及北京，參與報導整個香港主權移交歷程；並曾任「文匯報」駐北京辦事處主任，親歷「六四」事件報導；也擔任過不同電台及電視台的節目主持或顧問，又在不同香港報章撰寫專欄，包括目前仍在明報寫專欄。

劉銳紹昨天在其臉書出多個貼文，先宣布「2024年最後一天，我的所有電台節目全部正式被『與時俱退』。此後聽我胡言亂語，看我荒誕狂文，請覓他途！」

他又指，「時代規律，既要適應，也可創造」，表示自己會好好休息，「再跟上時代的隊伍」。

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劉銳紹上月仍是香港商業電台節目「政好星期天」的嘉賓主持。根據商台網頁介紹，該節目「笑談國事港事，暢論世情人情」。劉銳紹上一次主持該節目是去年12月22日。

劉銳紹曾主持香港電台兩岸時事節目「中國點點點」約8年，2021年該節目被取代，改播奧運特別節目，之後沒有復播。該節目屢被建制派批評抹黑中國，劉銳紹當時表示，自己一直堅持「喜憂同報」、「批惡揚善」，事件讓人感到這種理性的堅持，「中間以至溫和力量，愈來愈被迫向死角」。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140101

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