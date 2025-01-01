中國金融、房地產從業人數大減 轉經營自媒體自救

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（中央社記者廖文綺上海1日電）根據中國國家統計局日前發布的數據，過往被認為是黃金產業的金融業與房地產開發行業就業人數在過去5年間大幅減少，不少失業者選擇「考公」或是經營自媒體謀求生計。

中國國家統計局12月26日發布的全國經濟普查數據顯示，第三產業從業人員總數達2.64億人，自2018年以來增加25.6%。然而，金融業從業人數1235萬人，比2018年減少32%，銳減逾580萬人。

美國之音今天報導，除了上述數據，中國社交媒體小紅書上也出現許多以「金融人失業」、「職員轉職」等標籤分享失業經歷與轉職困境，瀰漫濃厚焦慮氣氛。也有人以「金融業中年失業」為標籤，開啓自媒體職涯。

房地產就業分布則出現兩極化趨勢。房地產業整體從業人數增加14%，其中物業管理和房地產仲介服務職位分別增加34%和18%，但房地產開發經營領域從業人數為271萬人，5年內減少了27%，而建築業從業人數也下降了11.9%，呈現出明顯的下滑趨勢。

對於此現象，報導引述澳洲摩納希大學（Monash University）商學院教授史鶴凌解釋，房地產開發企業接連倒閉，中國三四線城市房屋的供給遠超過需求，對建造新房的開發人員需求勢必降低。相反的，買賣房屋越來越困難，仲介行業必須增加僱員來銷售。

史鶴凌也分析金融從業者下降的原因，首先與中國政府推出「限制最高薪水」政策有關，導致精英人才離開金融業；其次是房地產市場低迷，與房地產開發息息相關的金融服務也出現供過於求；第三，數據顯示金融從業者下降最多的是保險業，減少32%，這與大量外國金融企業撤離中國密切相關，因為外資有很高比例包含保險業務。

史鶴凌指出，大量失業者選擇湧入工作穩定、收入相對不錯的公務員系統。還有一部分人轉向自媒體行業，近一年在中國社交媒體平台上湧現出許多財經頻道，這些頻道往往由擁有金融背景的人主持。

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史鶴凌還指出，第三產業從業人員增加最多的是批發與零售業，人數成長32%，反映了中國網上銷售發展快速，勞動者大量進入快遞行業，但這同時突顯了大學畢業生失業，多數選擇就業門檻低、工作條件較差的快遞工作。

史鶴凌表示，中國房地產行業和金融業吸納大量勞動力，從業人員減少意味失業人數增加，將是中國政府棘手的問題。金融業整體萎縮是中國宏觀經濟萎縮的結果，而中國政府尚未建立類似西方的就業支持服務體系。金融業和房地產行業的失業者只能先尋求過渡性工作，等待宏觀經濟回暖。（編輯：張淑伶）1130101