中國財新服務業PMI52.2 創7個月高點

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（中央社台北6日電）北京財新傳媒今天公布，受到國內需求激增的推動，中國2024年12月服務業活動以7個月來最快速度擴張；但海外訂單下滑，反映中國經濟面臨的貿易風險。

財新中國通用服務業經濟活動指數（服務業PMI）12月錄得52.2，比前一個月的51.5回升0.7個百分點，是自2024年5月以來的最快增長速度，顯示服務業經營活動加速擴張。

綜合美國之音、路透社報導，這一結果與中國官方上週發布的PMI數據大體一致。官方數據顯示，包含服務業和建築業的非製造業PMI從11月的50，升至12月的52.2。

中國經濟近年受到消費和投資疲軟以及嚴重房地產危機的拖累而陷入困境，出口是為數不多的亮點之一，但在美國候任總統川普即將開始的第二任期內，出口因可能的關稅措施將面臨更多挑戰。

為了提振經濟，中國當局有關部門近數月以來提出系列財政和貨幣措施。財新智庫高級經濟學家王喆表示，「9月底以來的系列存量政策和增量政策組合效應繼續釋放，積極變化增多」。

報導說，2024年12月供需擴張速度雖微升，但從調查的分項數據來看，需求增加主要是靠內需拉動，外需陷入收縮狀態。自2023年8月以來，新出口訂單指數首次跌至臨界點以下，且為近兩年低點。

此外，服務業就業情況也出現惡化。調查顯示，2024年12月就業指數是4個月來首次降至收縮區間。財新報告顯示，一些受訪企業表示，用工量下降的原因是辭職和裁員，部分企業提及成本問題，原材料價格和薪資水平上揚，加劇成本壓力。

服務業企業對市場前景依然持樂觀預期，但信心明顯走弱，信心指數維持正值但降至2020年3月以來的次低水平。一些企業對日益激烈的競爭和潛在的國際貿易中斷表示擔憂。

王喆表示，中國國內需求疲軟和外部不利因素增加，顯著的下行壓力仍然存在，「2025年，外部環境將更加錯綜複雜，政策層面應提前準備、及時響應」。

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川普即將再次就任美國總統，他競選時承諾對中國商品徵收超過60%的關稅，這對中國經濟構成了重大風險。

此外，結合製造業和服務業的財新/標普中國通用綜合PMI從11月的52.3降至51.4。財新報告指出，企業業務活動總量目前已連續14個月保持增長，但當月增速放緩至9月之後最低點，雖然服務業活動加速擴張，但未能抵銷製造業產出增速的放緩。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140106