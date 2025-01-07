因應高齡化 中共要求2035年全體老人享基本養老服務

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（中央社記者邱國強北京7日電）為因應中國人口迅速高齡化，中共中央、中國國務院今天發布「關於深化養老服務改革發展的意見」，目標是到2029年基本建成養老服務網路，到2035年全體老年人享有「基本養老服務」，「適合中國國情的養老服務體系」成熟定型。

新華社報導，這項於2024年12月30日發布、今天公布的意見首先指出，「深化養老服務改革發展」是實施積極應對人口高齡化國家戰略的迫切要求，是保障和改善民生的重要任務，事關億萬百姓福祉，事關社會和諧穩定。為加快建設適合中國國國情的養老服務體系，故提出這項意見。

這項意見的總體要求指出，要堅持「盡力而為、量力而行」，增強科學預判、做好前瞻部署，加快健全養老服務網絡，優化「居家為基礎、社區為依托、機搆為專業支撐、醫養相結合」的養老服務供給格局，強化以失能老年人照護為重點的基本養老服務，健全「分級分類、普惠可及、覆蓋城鄉、持續發展」的養老服務體系。

根據報導，這項意見的主要目標是：到2029年，中國養老服務網路基本建成，服務能力和水平顯著增強，擴容提質增效取得明顯進展，基本養老服務供給不斷優化；到2035年，養老服務網絡更加健全，服務供給與需求更加協調適配，全體老年人享有基本養老服務，「適合中國國情的養老服務體系」成熟定型。

這項意見主張，要加快健全覆蓋城鄉的三級養老服務網絡。包括建設縣級綜合養老服務管理平台；加強鄉鎮（街道）區域養老服務能力建設；完善村（社區）養老服務設施站點。其中包括，依托鄉鎮（街道）敬老院、優質民辦養老機搆等，改擴建為區域養老服務中心。並支持有條件的地方，推動鄉鎮（街道）敬老院由縣級民政部門直管，探索推廣委托運營，提升服務管理質效。

意見還強調，要強化社區養老依托作用。擴大社區養老服務有效供給，依托社區為居家養老提供有力支持。發展嵌入式社區養老服務，大力培育「專業化、連鎖化、品牌化」運營的社區養老服務機搆，整合周邊場地設施等資源，推行「社區+物業+養老服務」，增強專業照護、日間照料、康復護理、上門服務等能力。

這項意見指出，要加快補齊農村養老服務不足。因地制宜擴大農村養老服務供給。將發展農村養老服務作為實施鄉村振興戰略的重要內容，將農村養老服務設施納入鄉鎮級國土空間規划或村莊規劃，促進城鄉養老服務均衡發展。

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此外，這項意見主張，根據人口高齡化程度和養老服務需求變化，逐步提高養老服務設施用地比例或增加養老服務設施空間安排。落實新建住宅小區與配套養老服務設施「同步規劃、同步建設、同步驗收、同步交付」要求，將養老服務設施納入項目配套，嚴格規劃審批管理，確保新建住宅小區按標準配建並按協議及時移交。

意見最後要求，地方各級黨委和政府要高度重視養老服務工作，將養老服務體系建設納入經濟社會發展規劃和重要議事日程。鄉鎮街道黨委、村及社區黨組織要引導各類組織共同做好養老服務工作，並積極穩妥推進改革，尊重老年群眾意願，不搞「齊步走、一刀切」。（編輯：張淑伶）1140107