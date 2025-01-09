川普就職前夕 上海涉台學者來台智庫交流

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（中央社記者李雅雯台北9日電）上海涉台學者嚴安林、盛九元來台與國策研究院座談，對於兩岸交流、未來發展等議題加以探討；由於來訪時間正值兩岸互動低谷、美國候任總統川普就職前夕，這場座談備受關注。

上海國際問題研究院台港澳研究所研究員嚴安林、上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元以上海海峽兩岸研究會名義到訪國策研究院。據公開訊息，座談於6日舉行，雙方交流對話2小時，探討兩岸交流、未來發展方向等議題，會上討論熱烈。

與會座談學者、國策研究院執行長王宏仁9日對中央社表示，當天座談聚焦在學術交流，希望可以促進未來兩岸和平氣氛。

這場座談與會者另還包括國策研究院副院長郭育仁、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中央研究院歐美研究所研究員林正義、警察大學公共安全學系副教授游智偉。

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國策研究院9日中午透過新聞稿表示，對於部分媒體使用「密會」、「綠營智庫」等字彙必須作出澄清。國策研究院已經在7日公告「國策研究院接待上海海峽兩岸研究會訪團情形」，這場座談沒有所謂的密會。

國策研究院提到，座談討論範圍包括兩岸關係、美中關係、國際經貿情勢等，純屬學術性交流與意見交換；國策研究院為台灣第一個由民間企業創立的國家政策智庫，由已故長榮集團創辦人張榮發創立，營運經費來自民間企業捐助，不屬於政府、政黨智庫，不是綠營智庫。（編輯：呂佳蓉）1140109