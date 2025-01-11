茅台冰淇淋陸續關店停產 恐將全面退出市場

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（中央社台北11日電）中國紅極一時的茅台冰淇淋多家門店陸續關店停產。相關負責人證實，茅台冰淇淋在培育年輕消費群體上已取得成效，公司在戰略上選擇主動收縮。

據上觀新聞等陸媒報導，近日多地茅台冰淇淋陸續關店，廣州市場茅台冰淇淋團隊已解散，相關人員被清退。

目前包括長沙、杭州、西安等城市的茅台冰淇淋門市電話均無法接通，但貴州貴陽、遵義等地的茅台冰淇淋門市仍正常營業。據APP「i茅台」，多款茅台冰淇淋產品顯示，「門店售罄補貨中」。

報導指出，一位經過授權的線上冰淇淋經銷商證實了茅台冰淇淋停產的消息，「2025年茅台酒業或將全面退出冰淇淋市場」。

報導指出，在南京市區多個賣場，由於正值冬季，冷凍櫃中冰淇淋口味稀少，僅有一些門市還在銷售茅台冰淇淋，但是存貨很少。與以往相比，零售價已下調至人民幣19.9元（下同，約新台幣87元）。

即便如此，店員表示，銷售情況並不理想，「沒人吃，太貴了。便宜的、可選擇的冰淇淋種類很多」。

中國知名白酒品牌貴州茅台在2022年跨界做起冰淇淋生意，茅台冰淇淋是茅台「年輕化」戰略的重要一環。當時，一份冰淇淋的價格為39元。

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貴州茅台相關負責人回應表示，茅台冰淇淋在培育年輕消費群體上已經取得了一定成效。當下，對於冰淇淋業務，公司在戰略上選擇主動收縮。

面對收縮冰淇淋業務所產生的茅台年輕化、未來創新發展等質疑，上述負責人表示，茅台在培育新消費群體上仍將不遺餘力，但將更重視讓「文化」和「科技」融入產品與服務中，引領消費文化潮流。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140111