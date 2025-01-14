12名港人被騙至緬甸 香港特首：將盡力營救

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（中央社記者張謙香港14日電）香港行政長官李家超今天表示，有12名港人被騙到緬甸的詐騙園區，至今仍受困當地，當局將會用盡各種方法營救他們。

李家超早上出席行政會議前向媒體表示，由保安局主導的一個專責小組正在泰國設法營救他們，小組會晤了泰國司法部長，而泰國政府已承諾將會致力救出被困港人。

他說，除了泰國政府外，港方也聯絡了中國駐泰國大使館尋求協助，同時接觸國際刑警及打擊跨境罪案等組織。

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他表示，去年初，港人被騙到東南亞工作的情況有死灰復燃之勢後，保安局已組成專責小組跟進調查，至今救出了16人，尚有12人被困當地─緬甸詐騙園區。

港府前晚派出專責小組前往泰國商討營救港人的辦法，小組由保安局副局長卓孝業率領，成員包括警務處和入境事務處高層人員。（編輯：周慧盈）1140114