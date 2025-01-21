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川普曾揚言爭取黎智英獲釋 港特首重申依法處理

2025/1/21 12:59
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（中央社記者張謙香港21日電）美國總統川普去年曾表示，上任後將會爭取壹傳媒創辦人黎智英獲釋。香港行政長官李家超今天重申，任何在法庭審訊的案件是依據法律及審判原則，由法官公平公正審訊，期望所有人不要干涉在港審訊的案件。

據外媒報導，川普去年10月24日接受訪問，被問到如果他當選，會不會向中國國家主席習近平要求釋放黎智英，川普回應：「會，百分之百。」

李家超早上出席行政會議前回應記者相關提問時說，香港擁有強大而穩固的法治制度和基礎，在法庭審訊的案件是依據法律及審判原則，由法官公平公正審訊，任何政治壓力都是妨礙司法公正，也是不應該的，期望所有人不要嘗試用任何方法干涉在港審訊的不同案件。

他強調，香港的司法制度很清晰，法官會公平公正、不受干預地按法律原則和證據作出最公平裁決，政府會繼續保持這方面的優良傳統，包括審訊任何國安案。

被問到川普上任後會對香港有何影響，包括經濟，李家超說，美國新總統上場是好開始，相信中國和美國關係可以進一步取得成功，港府一直與不同國家緊密聯繫和交流，包括美國。

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他認為，中美雙方以及香港與美國關係良好會有很多好處，並重申香港有自由貿易，美國可以從中得益，目前香港有1400家美國公司，較前一年增加了9%。

但他說，港府同時會為最壞情況做好準備。（編輯：陳鎧妤）1140121

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