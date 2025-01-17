中國宣布2024年GDP成長率5% 符合官方訂定目標

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（中央社台北17日電）中國國家統計局今天宣布，2024年GDP成長率5%，符合官方在去年兩會期間訂定的目標。另外，2024年第四季的經濟GDP增長5.4%。

中國國家統計局今天公布2024年經濟數據。初步核算，全年中國國內生產總值人民幣134兆9084億元（下同，約新台幣607兆878億元），按不變價格計算，比2023年成長5%。

中國國家統計局局長康義表示，分季度看，第1季、第2季、第3季、第4季GDP年增率分別為5.3%、4.7%、4.6%、5.4%。

康義形容，2024年面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，在堅持穩中求進工作總基調下，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新進展，特別是及時部署頒布一攬子增量政策，推動社會信心有效提振、經濟明顯回升，經濟社會發展主要目標任務順利完成。

其他經濟數據方面，全年全國規模以上工業增加值年增5.8%。

全年服務業增加值年增5.0%。其中，訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業，租賃和商務服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業，金融業，批發和零售業增加值分別成長10.9%、10.4%、7.0%、6.4%、5.6%、5.5%。

全年社會消費品零售總額48兆7895億元，年增3.5%。

全年全國固定資產投資（不含農戶）51兆4374億元，年增3.2%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.2%。分領域看，基礎設施投資增長4.4%，製造業投資增長9.2%，房地產開發投資下降10.6%。全國新建商品房銷售面積9億7385萬平方公尺，下降12.9%；新建商品房銷售額9兆6750億元，下降17.1%。

2024年全年消費者物價指數（CPI）年增0.2%。2024年生產者物價指數（PPI）年減2.2%。

全年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年下降0.1個百分點。2024年12月，全國城鎮調查失業率為5.1%。本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.6%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.5%。

31個大城市城鎮調查失業率為5%。全國企業就業人員週平均工作時間為49小時。全年農民工總量2億9973萬人，比上年增加220萬人，增長0.7%。其中，本地農民工1億2102萬人，增長0.1%；外出農民工1億7871萬人，增長1.2%。

全年全國居民人均可支配收入4萬1314元，比上年名目成長5.3%，扣除價格因素實際成長5.1%。

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國家統計局數據顯示，2024年末全國人口14億828萬人，比2023年末減少139萬人。全年出生人口954萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1093萬人，人口死亡率為7.76‰；人口自然增長率為-0.99‰。這是中國人口數連續第3年下跌。

路透社此前報導，根據64名經濟學家的預測中位數，中國在振興措施和強勁出口幫助下，2024年GDP成長有望達到4.9%，基本上實現中國政府制定的約5%年增長目標。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140117