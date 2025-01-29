香港大埔許願樹 春節港人祈福熱門地

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（中央社記者張謙香港29日電）農曆春節來到，香港新界大埔林村「許願樹」一如既往，吸引大批祈求新一年財運亨通、身體健康的香港民眾前往許願。

「許願樹」位在大埔林村的放馬莆村，是香港知名許願地標，其旁邊有一間建於清朝乾隆年間的天后廟。

根據網路資料，早年放馬莆村口有兩棵大榕樹，「許願樹」為其中一棵。過去香港村民一般都迷信，往往視大榕樹為「神靈」，在根部燃點香燭及紙錢，祈福許願。後來，民眾還會製作寶牒，把姓名、出生年月日及願望寫在上面，再附上其他祈福物，參拜後拋上大樹，不掉下來的代表願望可成真。

香港到處都有大榕樹，但大埔林村這一棵所以能夠成為「唯一的許願樹」，源於1998年香港無線電視台播放的一套劇集中，內容涉及村民向這棵樹拋上寶牒的習俗，其後在社會廣傳，自此吸引了很多港人甚至外地遊客前往祈福或打卡，並以春節期間人潮最多。

由於人流過多，大埔林村「許願樹」的主幹曾於2005年的農曆大年初四不勝負荷而倒下，導致多人受傷。2008年，經過近3年加固搶救，「許願樹」長出了新葉和氣根。

2008年由新創建集團慈善基金及綠色力量合辦的「香港人的榕樹」選舉中，大埔林村「許願樹」打敗其他榕樹而當獲。為了保護這棵「香港人的榕樹」，政府開始禁止市民向樹上拋擲寶牒。

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不過，為了滿足民眾祈福的願望，港府和鄉公所在同一地方引進新的「許願樹」，其中一棵為真樹，鄉公所在其旁邊加建了許願廣場，又擺放鐵架，讓市民掛上寶牒，而不是向樹上拋擲；另一棵「許願樹」為塑膠樹，容許市民向「樹」上拋擲寶牒。

民眾雖然不能再向「許願樹」真身拋擲祈福物，但拜這棵樹所賜，大埔林村同一地方已成為港人的「許願地」，也為當地帶來旅遊和經濟效益。（編輯：邱國強）1140129