中國百大房企1月銷售總額續跌 年減16.5%

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（中央社台北1日電）中國房市研究機構中指研究院昨天釋出的報告顯示，中國百大房企1月銷售總額人民幣2350.3億元，年減16.5%，較去年同期降幅明顯收窄；今年1月遇春節假期，影響銷售，預計節後成交量將回升。

據中指研究院的數據，1月單月，前100大房企銷售額年減16.5%，但相比去年同期逾30%的降幅明顯收窄。報告指出，今年1月逢春節假期，一定程度上影響了銷售，致使1月銷售額較去年同期下降。

報告還顯示，1月銷售總額逾百億房企5家，較去年同期減少2家；第二陣營（50億-100億）企業8家，與去年同期持平；第三陣營（30億-50億）企業7家，較去年同期減少6家；第四陣營（30億以下）企業為80家，較去年同期增加8家。

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報告指出，春節期間多地結合房地產利多政策，推出形式及內容多樣的「迎新年、購新房」活動，例如透過集中展示房源、舉辦各種迎新春、慶新年活動，擴大宣傳力度和影響範圍，也有企業針對返鄉客群制定針對性的銷售方案，或是透過購房送家電、送旅遊、減免物業費、送車位等促銷活動，加大促銷售力度。

報告指出，隨著多項房地產相關政策逐漸發力，預計春節後成交量將出現一定回升。以第一季來看，由於去年第一季新成屋成交規模為近年較低水平，在低基數影響下，相較去年整體或將保持平穩。中古屋受部分小區價格逐漸調整到位及核心城市業主預期改善，預計成交量仍將保持一定規模，但市場持續回穩仍需政策加力支持。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140201