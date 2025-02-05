中國春節檔票房創紀錄 哪吒2製片方股價漲停

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（中央社台北5日電）中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」累計票房超過人民幣50億元（約新台幣225億元），已超過系列電影的第一集，該片製作公司光線傳媒今天A股一開盤即以20%漲停。此外，中國春節檔電影總票房為95.10億元，刷新紀錄。

中國經濟網報導，據中國國家電影局統計，截至今天上午9時，2025年春節檔票房為95.10億元，觀影人次為1.87億，無論是票房或觀影人次都刷新歷年春節檔紀錄。

這次春節檔中國有6部新片，其中以「哪吒之魔童鬧海」票房最高。經濟燈塔專業版數據顯示，截至5日9時30分，該片累計票房超50億元，進入中國影史票房榜前5名。

另據燈塔專業版預測，該片總票房上看85.15億元。若預測成真，「哪吒2」將超過此前以韓戰為背景的電影「長津湖」創下的57.75億元票房紀錄，成為中國影史新的票房冠軍。

在此之前，2019年暑期檔上映的系列前作「哪吒之魔童降世」以超過50億元票房，位列中國影史票房榜第4。

中國春節假期至4日，今天是A股蛇年首日開盤，「哪吒之魔童鬧海」的出品及發行方光線傳媒一開盤即漲停，漲幅達20%，股價為人民幣11.44元。

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中國今年的農曆春節假期長達8天。路透社先前報導直指，中國電影票房收入創下歷史新高，原因之一是在經濟成長相對緩慢的時期，其他類型的支出受到影響，使得春節的熱門電影吸引了大批觀眾前往。

此外，中國各地政府年前以「提振消費」為名，針對餐飲、娛樂等行業發放消費券，其中就包含電影補貼，平均每人每場次可減免20元，約為當地電影票價的1/3至1/2。（編輯：張淑伶/廖文綺）1140205