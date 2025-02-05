上海福建踩線團 陸委會：先經小兩會討論再進行

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（中央社記者李雅雯台北5日電）上海、福建規劃觀光業者踩線團來台，陸委會今天再次重申，宜經觀光小兩會討論後再進行，交通部觀光署也已經回覆申請人。

大陸委員會（陸委會）5日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會中作上述表示。

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梁文傑表示，關於上海、福建規劃踩線團來台等事宜，已向交通部觀光署提出專案申請；交通部觀光署也已經回覆申請人，為了確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團來台觀光事宜，仍宜經觀光小兩會（台旅會、海旅會）討論後再進行。

梁文傑指出，台旅會已經依循既有平台聯繫對岸海旅會，不過目前尚未獲得回應，「我們也沒有（對於回應時間）訂下期限」。（編輯：邱國強）1140205