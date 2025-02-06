李強談2025工作：要敢於打破常規推有感政策

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（中央社台北6日電）中國全國「兩會」3月將登場，外界關注是否會推出更強的振興經濟政策。國務院總理李強昨天在會議上就將提出的政府工作報告說，新的一年，要敢於打破常規，推出可感可及的政策舉措。

新華社報導，李強5日主持召開國務院第七次全體會議，討論擬提請14屆全國人大三次會議審議的政府工作報告，並對做好開年工作進行動員。

李強表示，新的一年，面對新的形勢和任務，既要注重整體把握，統籌好國內和國外、當前和長遠、宏觀和微觀、發展和安全等關係，切實加強多重目標下各方面工作的高效協同，也要尋求突破突圍，找準潛力足、空間大的發展領域，謀劃好牽引性強、撬動性強的工作抓手，打造更多能夠帶動全局的突出亮點。

他表示，要因時因勢加大逆週期調節力度；聚焦突出問題，整合資源集中發力、同向發力；敢於打破常規，推出可感可及的政策舉措；及時回應關切，加強政策與市場的互動。

李強強調，要以更加強烈的擔當、更加積極的作為推動高質量發展取得新成效。統籌解決國內經濟問題和應對外部挑戰，採取有力舉措在做強國內大循環、推動科技創新、促進產業升級等重點領域實現新突破。

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他並表示要進一步增強市場意識、法治意識、服務意識，以更高標準、更大力度打造一流營商環境，為各類企業創新發展提供更好條件。

中國2025年兩會將登場，3月4日與5日先後召開全國政協會議與全國人大會議。李強將在全國人大會議中做政府工作報告。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140206