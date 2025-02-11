中國逾2000校提前開學引非議 多地教育單位宣布叫停

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（中央社台北11日電）中國江蘇省宿遷市泗陽中學日前提前8天開學，引發不少非議。X平台「李老師」也發起行動，呼籲網友填寫提前開學的學校名單，截至目前已超過2000所。中國多地教育單位為此發布規定，勒令停止提前開學，部分地區甚至延後開學。

人民網10日報導，江蘇省宿遷市泗陽中學提前在5日就開學，較江蘇省教育廳公告的13日足足提前8天，引發中國社會強烈批評。

在引發非議下，宿遷市教育局發布通報，下令整改，並要求「各地各校要引以為戒，嚴格執行『五項規範』要求，嚴防出現提前開學、節假日違規補課等行為」。

X平台知名帳號「李老師不是你老師」2日發起「611Study.ICU，全國小初高中超時學習舉報箱」行動，呼籲網友於611Study.ICU網站上匿名填寫學校名單，揭露各地學校違規開學「超時高壓學習」的行為。

根據611Study.ICU網站說明，網站名稱是指「早6點上學，晚11點放學，生病ICU」，源於中國工程師對於996工作制的吶喊「996.ICU」。611學制是近年來中國國高中普遍執行的上課模式，早上6時到校，晚上11時放學，每週上課6天甚至7天。

「李老師」今天公布，隨著網路上舉報的學校超過2000所，中國多所學校的提前開學被叫停，各地教育單位陸續推出政策延後開學。如杭州市教育局要求嚴格執行不得提前開學規定；鄭州市教育局緊急通知調整開學時間至14日，泉州、深圳等多地學校也紛紛通知延後開學。

中國新聞網一則評論指出，近年來以學生「自願」之名提前開學的現象普遍存在且屢禁不止，一方面是由於學校為提高學生成績和升學率拔苗助長，另一方面則是因為一些家長不甘心讓孩子落於人後。

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評論並呼籲各地教育單位，要嚴厲打擊學校違規提前開學，同時也要整治違規學科類培訓，改變部分學生「不是提前開學就是在外補課」的假期現狀。

2024年，中國教育部開展基礎教育「規範管理年」行動，嚴禁以各種方式擠占學生「課間十分鐘」休息、違反教育行政部門統一規定的日期提前開學、延遲放假，利用節假日、寒暑假組織學生集體補課等違反國家政策的行為。（編輯：廖文綺/邱國強）1140211