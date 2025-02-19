王毅與美國各界人士座談 邀美企實現互利共贏

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（中央社記者謝怡璇北京19日電）中國外交部長王毅當地時間18日在紐約與美國各界人士舉行座談。王毅表示，中美雙方應切實尊重彼此核心利益，推動中美關係好起來、穩下來，歡迎美國企業抓去中國新機遇實現互利共贏。

中國是本月聯合國安理會的輪值主席國。據中國外交部今天發布的消息，王毅18日在主持聯合國安理會高級別會議期間，與美國各界人士舉行座談。

王毅在這場座談表示，中美之間有著廣泛共同利益和廣闊合作空間，雙方應切實尊重彼此核心利益，加強溝通、建立互信，排除干擾、克服障礙，推動中美關係好起來、穩下來。

他介紹當前中國經濟向好形勢和進一步全面深化改革舉措，並表示歡迎美國企業抓住中國式現代化帶來的新機遇，實現互利共贏。

王毅呼籲，作為聯合國安理會常任理事國和全球前兩大經濟體，中美應當以相互尊重、和平共處、合作共贏原則為根本遵循，找到兩個大國正確相處之道，探討辦成更多有利於兩國和世界的大事、實事和好事。

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他還介紹了安理會高級別會議成果和各方共識，表示應對全球性挑戰需要國際社會形成合力，踐行多邊主義需要大國加強協調，並讚賞與會美國工商界和戰略界代表致力於促進中美關係和相互理解。

據中方消息，美中關係全國委員會、美中貿委會、美國商會代表等與會人員對加強美中合作、實現早期收獲提出建議，並表示美中關係保持穩定有利兩國和世界，密切關注並樂見中國高品質發展，將持續加大對中投資。（編輯：楊昇儒）1140219