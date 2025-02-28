會晤歐洲議會訪團 陸委會：中共影響區域和平

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（中央社記者李雅雯台北28日電）陸委會副主委沈有忠會晤歐洲議會跨黨派議員團。沈有忠表示，中國大陸經濟低迷，中共持續對內維穩、對外擴張性民族主義，這些情勢影響台海與區域和平穩定。

大陸委員會（陸委會）28日透過新聞參考資料表示，沈有忠於26日會晤由歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ījabs）所率歐洲議會跨黨派議員訪團，彼此交換兩岸及區域情勢意見。

沈有忠表示，兩岸關係目前有3個值得觀察情勢。中國大陸對台施壓持續加大，企圖以武力改變現狀，去年擾台共機逾5千架次、共艦逾2千艘次，對於區域和平穩定造成威脅。

他提到，中國大陸透過制定法律，企圖長臂管轄、威嚇台灣人民安全，台灣民眾赴陸遭受非法拘禁與騷擾案例頻傳；中共政權不透明、集權，加上經濟低迷，中共持續對內維穩、對外擴張性民族主義，這些情勢將影響台海及區域和平穩定。

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沈有忠強調，政府兩岸政策立場一貫明確，秉持總統賴清德「和平四大支柱行動方案」。期盼未來台歐有更多的互動與合作，對於區域、全球的和平、安全與繁榮做出貢獻。

伊亞伯指出，世界局勢不斷地變動，民主國家應持續深化合作，維持以法治為基礎的國際秩序，台歐之間可就網路攻擊威脅、防衛關鍵基礎建設等議題進行合作。（編輯：廖文綺）1140228