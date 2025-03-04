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教育部禁與中國7軍工大學交流 國台辦：破壞兩岸關係

2025/3/4 18:59
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（中央社記者謝怡璇北京4日電）為保護台灣核心關鍵技術，教育部禁止國內大學與中國「國防七子」7所大學交流。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天回應稱，民進黨政府此舉阻礙交流合作、破壞兩岸關係。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天發布答記者問新聞稿，以陳斌華的名義作上述表示。

陳斌華表示，「『民進黨當局』近期一再把政治黑手伸進兩岸教育交流領域」，表明其想的都是「逢中必反」、挑釁對抗，阻礙交流合作、破壞兩岸關係。

陳斌華說明，北京航空航天大學、北京理工大學等學校都是世界知名的理工類院校，科研成果更廣泛應用於航空航天、數學、人工智慧、電子訊息、化工材料等領域，為大陸和世界的產業發展、科技進步作出重要貢獻，而非僅是軍事科技領域。

陳斌華稱，中國大陸願意為廣大台灣學子分享大陸教育提供便利，大陸高校的大門永遠向台灣民眾敞開。「民進黨當局」禁止台灣的大學與這7所院校交流合作，損害的是台灣學校的利益。

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教育部2月28日表示，為保護台灣核心關鍵技術及科研成果，禁止國內大學與中國工業和信息化部主管的「國防七子」7所大學交流。這7所學校為中國工業和信息化部主管，包括北京航空航天大學、北京理工大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學。

教育部2月28日向中央社解釋，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，與大陸地區黨政軍機關構進行合作行為，須報經主管機關許可。（編輯：呂佳蓉）1140304

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