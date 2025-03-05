加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院新會期召委民進黨8席國民黨7席 民眾黨交通委員會獲1席
首頁 / 兩岸

中國政府工作報告談兩岸 新增完善兩岸交流制度

2025/3/5 10:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京5日電）中國國務院總理李強今天在人民大會堂進行政府工作報告。關於兩岸部分，他表示，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂與外來干涉，今年並新增完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

中國第14屆全國人大三次會議今天上午正式開幕，李強今天在人民大會堂做政府工作報告，發表以上宣布。

在兩岸部分，他表示，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

港澳方面，李強則指出，要全面準確、堅定不移貫徹 「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

2024年政府工作報告，關於兩岸部分提到，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業」。（編輯：陳鎧妤）1140305

李強
中國公布2025年經濟成長率目標為5％左右李強到中國3大電信商所屬企業調研 要求深入推進AI+
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：