反分裂國家法20週年 中國學者：遏制台獨會越有力

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（中央社記者謝怡璇北京5日電）今年是中共頒布「反分裂國家法」20週年，外界關注兩岸關係動向。全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎今天表示，今年中共對台工作會議講話，從去年的戰略主動轉變到塑造大勢，預計在反台獨方面會堅持原有立場，遏制會越有力。

中國第14屆全國人大三次會議今天上午正式開幕，會議開幕前，李義虎進場前接受媒體訪問，作上述表示。

李義虎說，反分裂國家法是很基礎性的法律，已表明中國在「台灣問題、統一問題」上的基本立場，原則性、立場性是非常清楚。

李義虎提到，反分裂國家法第一條就表明立法的目的是維護台灣海峽地區和平穩定，反對和遏制台獨分裂勢力，這個說法有達到立法的目的和宗旨。

他說，按照全國政協主席王滬寧在中共對台工作會議的講話，還要進一步塑造統一大勢，從去年的戰略主動到今年的塑造大勢，「我想就是說我們在堅持一中原則，反對台獨活動方面，會持續堅持原有立場，而且對台獨的遏制會越來越有力」。

有記者提問關於將烏克蘭和台灣處境類比，李義虎回應，俄烏和兩岸的類比是兩個性質完全不同的問題。

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關於川普二度擔任美國總統，李義虎提醒，外界注意川普2.0的開局與第一任期的起步不同，因為第二任期是由關稅戰、貿易戰作為旗手，以及在地緣政治方面高調提主張，包括格陵蘭島、巴拿馬運河等，雖然川普關於這些地區的想法不見得能實現，但還是會引發一些地緣政治的效應。

李義虎表示，中國方面已就對美政策做出非常清楚的表達，中方外交政策目標其一是維護世界和平，促進共同發展，但中國也是堅持原則和底線，維護自己的主權、安全、發展利益。（編輯：陳鎧妤）1140305