搶救生育率 中國衛健委：正起草育兒補貼方案

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（中央社台北7日電）中國今年的政府工作報告提出要發放育兒補貼。中國國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮表示，正與有關部門起草育兒補貼的操作方案，屆時將會看到直接的惠民措施與相應的政策安排。

中國官方1月公布的數據顯示，2024年總人口數連續第3年減少，死亡人口小幅超過出生人口，中國持續面臨人口快速老化與低出生率。

正值中國全國兩會期間，據21世紀經濟報導消息，雷海潮7日在參加14屆全國人大三次會議江蘇代表團開放團組會議時指出，人口問題仍是一個需要深入和動態研究的重要問題。要進一步的降低生育、養育和教育方面的成本，要大力發展托幼一體化的服務，為需要進行托育服務的家庭提供更多普惠性服務。

在6日舉行的人大經濟議題的記者會上，財政部部長藍佛安也表示，今年將加大對民生領域的投入力度，對幼兒發放育兒補貼。

發放育兒補貼成為今年兩會上備受矚目的政策之一。全國人大代表張強建議，應當完善生育補貼制度，在落實國家統一補貼基礎上，鼓勵地方差異化獎勵多孩家庭。

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全國人大代表、58同城董事長兼CEO姚勁波提出，通過發行超長期國債等籌集資金設立國家人口發展基金，對多孩家庭實施補貼；對養育家庭的社保、所得稅、購房土地出讓金等按孩子數量實行累進制減免。

界面新聞報導，人口學專家何亞福指出，政府工作報告提到的制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一體服務，增加普惠托育服務供給，逐步推行免費學前教育等系列措施，有利於減輕育兒家庭的生養和教育成本。（編輯：呂佳蓉/廖文綺）1140307

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