打破出事謠言 趙樂際現身看望新聞工作者

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（中央社記者謝怡璇北京12日電）全國人大常委會委員長趙樂際連兩日缺席兩會，引發外界關注。中國官媒央視報導，趙樂際今天下午出席看望報導人大會議的新聞工作者，等同打破「出事」謠言。

中國兩會期間，趙樂際因「呼吸道感染」請假人大閉幕，引起外界極大關注。不過，今天晚間7時的央視新聞聯播在第4則播報趙樂際出席活動的新聞，央視給予趙樂際多個鏡頭畫面，形同打破傳言。

據央視新聞今晚報導，趙樂際12日下午在北京人民大會堂看望參加14屆全國人大三次會議新聞報導的中央主要新聞單位負責人員和新聞工作者，代表大會主席團和全國人大常委會，向參加大會新聞宣傳的全體新聞工作者表示問候和感謝。

趙樂際指出，在中共中央集中統一領導下，大會秘書處、各有關部門、主要新聞單位完成中共中央交付的政治任務，包含突出報導中共總書記習近平的活動、唱響中國經濟光明論，並且展現「務實高效的民主實踐」。

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趙樂際強調，希望各界繼續深挖和用好人民代表大會制度、人大工作、人大代表的新聞「富礦」，共同推動國家根本政治制度深入人心，講好中國故事，以及全過程人民民主故事。

報導指出，中共中央政治局委員、中央宣傳部部長李書磊，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠等一同看望。（編輯：呂佳蓉）1140312